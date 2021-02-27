يوفنتوس أمام اختبار صعب في رحلته إلى فيرونا

تقرير 218

سيكون يوفنتوس أمام اختبار ليس بالهين عندما يرحل إلى ملعب مارك أنطونيو بينتيغودي لمواجهة هيلاس فيرونا في الجولة 24 من الدوري الإيطالي .

الغيابات ستضرب البيانكونيري في رحلته إلى فيرونا حيث سيفتقد خدمات قلبي الدفاع جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي للإصابة إضافة إلى دانييلو للإيقاف وكوادرادو إضافة إلى آرثور والمهاجمين ألفارو موراتا وباولو ديبالا، لكن الاعتماد سيكون على هداف الدوري كريستيانو رونالدو الذي أصبح يظهر في الأوقات الصعبة وينقذ الفريق في أكثر من مرة كما سيكون خط الوسط مدججا بالأمريكي ويستون ماكيني الذي تسعى الإدارة للظفر بخدماته بشكل نهائي من شالكة بعدما قدم مستويات ممتازة في تشكيلة المدرب بيرلو .

السيدة العجوز تدخل المواجهة في المركز الثالث بترتيب الدوري بخمس وأربعين نقطة مع وجود مباراة مؤجلة أمام نابولي ويتأخر بثماني نقاط عن المتصدر إنتر، كما يسعى المدرب أندريا بيرلو لمواصلة الانتصارات بعد الفوز الأخير بأريحية أمام كروتوني بثلاثية ، إلا أن المواجهات الثلاثة الأخيرة على ملعب فيرونا لم تكن فأل خير على البيانكونيري حيث خسر مرتين وفاز مرة واحدة .

أما هيلاس فيرونا فسيطمح لتحقيق المفاجأة والارتقاء في الترتيب في حال حصد النقاط الثلاث أمام خبرة يوفنتوس في المسابقات المحلية حيث يحتل الفريق المركز التاسع بأربع وثلاثين نقطة في سعيه للمنافسة على مقعد أوروبي في نهاية الموسم .

مواجهة لمواصلة الارتقاء ليوفنتوس الذي يسعى إلى تضييق الخناق على إنتر وميلان في صدارة الدوري، وفيرونا من أجل الصعود إلى مراكز مؤهلة إلى اليوروباليغ .

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