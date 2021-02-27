لاغازيتا: لاوتارو مارتينيز سيمدد عقده مع إنتر

أكد الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر بأن قرر تمديد عقده مع فريقه ولن يرحل إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وقال لوتارو مارتينيز في حوار مطول مع لاغازيتا ديللو سبورت، إن مفاوضات جدية كانت مع برشلونة، لكنه أشار إلى أنه سيجدد عقده مع النيراتزوري لفترة طويلة وسيعلن النادي عن هذا التجديد في هذه الفترة.

وأوضح المهاجم الأرجنتيني أن الفضل في بقائه في الفريق يمكن إلى المدرب أنطونيو كونتي الذي تواصل معه عدة مرات للبقاء وتمديد عقده لفترة أخرى.

وأضاف مارتينيز أن علاقته مع جمهور الفريق متميزة ومشاعره الإيجابية داخل ملعب جوزيبي مياتزا تزداد في كل مباراة.

وعن النجم ليونيل ميسي، أكد لاوتارو أن نجم برشلونة يعد بالنسبة له مثل دييغو مارادونا ولن يأني أحد مثله فيما بعد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية