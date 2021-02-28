اختتام بطولة وحدة ليبيا للرماية في طبرق

طبرق 28 فبراير 2021 (وال)- اختتمت بمدينة طبرق، بطولة وحدة ليبيا للرماية، والتي نظمها الاتحاد الليبي للرماية، بإشراف اللجنة الفنية للرماية بالمنطقة الشرقية.

وقال الحكم خليفة العبيدي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن البطولة التي أقيمت للمرة الأولى في مدينة طبرق، بينما نظمت في بنغازي (4) مرات، شارك فيها (54) مشاركًا، من أندية الصقور والمختار والشباب ونادي طبرق للرماية، ونادي بنغازي للرماية، ونادي حطين والأولمبي من مدينة الزاوية.

وأضاف العبيدي أن نتائج البطولة، والمراكز الثلاثة الفائزة فجاءت كالآتي:

– الترتيب الأول أكرم محمد إبراهيم، من نادي الرماية طبرق، برصيد (63) نقطة.

– الترتيب الثاني أرحومة الجون، من نادي الرماية طبرق، برصيد (62) نقطة.

-الترتيب الثالث أشرف عبد السلام مديقش، من نادي بنغازي للرماية، برصيد (61). (وال طبرق) س خ/ ر ت

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