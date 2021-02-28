برشلونة يرتقي لوصافة الليغا مؤقتا بفوزه على إشبيلية

عاد برشلونة بانتصار هام من ملعب رامون سانشيز بيثيخوان معقل إشبيلية بهدفين دون مقابل في قمة الجولة الخامسة والعشرين من الليغا .

الفريق الكاتالوني لم ينتظر سوى 29 دقيقة ليسجل له عثمان ديمبيلي الهدف الأول بعد تمريرة من النجم ليونيل ميسي، وشهدت المباراة سيطرة كاتالونية طيلة أطوار الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني انتظر برشلونة حتى قبيل انتهاء الوقت الأصلي بأربع دقائق ليسجل له هدافه ليونيل ميسي الهدف الثاني ليواصل صدارة هدافي الليغا بـ19 هدفا، ليرتقي البلوغرانا للمركز الثاني مؤقتا برصيد 55 نقطة فيما توقف إشبيلية عند 48 نقطة .

وسيلتقي الفريقان الأربعاء المقبل على ملعب الكامب نو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا حيث انتهت مواجهة الذهاب للفريق الأندلسي بثنائية نظيفة.

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