رونالدو يعزز مكانه في صدارة هدافي الدوري الإيطالي

أجبر هيلاس فيرونا ضيفه يوفنتوس على التعادل بهدف لمثله على ملعب مارك أنطونيو بينتيغودي ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وافتتح النجم كريستيانو رونالدو أول أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة والأربعين مستغلا تمريرة من فيدريكو كييزا معززا مكانه في صدارة هدافي الدوري.

وانتظر هيلاس فيرونا حتى الدقيقة السابعة والسبعين ليسجل التعادل عبر أنتونين باراك من كرة رأسية، ليضيف البيانكونيري نقطة إلى رصيده وصل بها إلى ست وأربعين نقطة في المركز الثالث فيما رفع فيرونا رصيده إلى خمس وثلاثين نقطة في المركز الثامن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية