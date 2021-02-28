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بخسارة قاسية أمام بولونيا.. لاتسيو يواصل “نزف النقاط” في الكالتشيو

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل لاتسيو نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة بخسارته أمام مضيفه بولونيا بهدفين دون مقابل، على ملعب ريناتو دالارا، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وتقدّم المدافع السنغالي إبراهيما مباي بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة عشرة، وأضاف الجناح الألماني نيكولا سانسوني الهدف الثاني لبولونيا في الدقيقة الخامسة والستين، ليتعرض نسور العاصمة للخسارة السابعة هذا الموسم.

ورفع بولونيا رصيده إلى ثماني وعشرين نقطة في المرتبة الحادية عشرة، فيما توقف لاتسيو عند ثلاث وأربعين نقطة ليتوقف عند المركز السادس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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