بخسارة قاسية أمام بولونيا.. لاتسيو يواصل “نزف النقاط” في الكالتشيو

واصل لاتسيو نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة بخسارته أمام مضيفه بولونيا بهدفين دون مقابل، على ملعب ريناتو دالارا، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وتقدّم المدافع السنغالي إبراهيما مباي بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة عشرة، وأضاف الجناح الألماني نيكولا سانسوني الهدف الثاني لبولونيا في الدقيقة الخامسة والستين، ليتعرض نسور العاصمة للخسارة السابعة هذا الموسم.

ورفع بولونيا رصيده إلى ثماني وعشرين نقطة في المرتبة الحادية عشرة، فيما توقف لاتسيو عند ثلاث وأربعين نقطة ليتوقف عند المركز السادس.

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