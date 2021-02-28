بالفوز العشرين على التوالي.. مانشستر سيتي يواصل ريادة إنجلترا

واصل مانشستر سيتي عروضه القوية بعدما تغلب بصعوبة على ضيفه وست هام بهدفين لهدف، على ملعب الاتحاد، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح السيتزن أهداف المباراة عبر مدافعه البرتغالي “روبن دياز” برأسية في الدقيقة الثلاثين، مسجلاً أول أهدافه مع متصدر الدوري، وعدّل ميشيل أنطونيو النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وأنهى “جون ستونز” المباراة بتسجيله الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة الثامنة والستين، ليُعزز السيتزن رصيده إلى اثنتين وستين نقطة في صدارة البريمرليغ، محققاً فوزه العشرين على التوالي، فيما توقف وست هام عند خمس وأربعين نقطة في المرتبة الرابعة.

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