تشيلسي ومانشستر يونايتد في صراع مواصلة النتائج الإيجابية

تقرير 218

البحث عن مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، هو شعار مواجهة قمة الجولة السادسة والعشرين من البريمرليغ في لندن بين تشيلسي ومانشستر يونايتد.

البلوز يطمح لمواصلة سلسلة اللاخسارة في الفترة الأخيرة بقيادة مدربه “توماس توخيل”، والذي غيّر شكل الفريق في الفترة الأخيرة عقب تعيينه خلفاً لفرانك لامبارد، فالفريق حصل على أربع عشرة نقطة في المباريات الست الأخيرة في البريمرليغ.

فريق العاصمة لندن يتطلع للاستمرار وتقديم النتائج الجيدة؛ وذلك لهدف واحد هو الزحف نحو مُربع كبار الدوري المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

على الجانب الآخر سيكون المدرب أولي سولشاير على أمل تحقيق فريقه لانتصار جديد، يواصل به ملاحقة قطار غريمه مانشستر سيتي المتصدر، حيث يفصل الشياطين الحمر عن الصدارة ثلاث عشرة نقطة.

وبالرغم من صعوبة ملاحقة الجار إلا أن اليونايتد متمسك بأمل المنافسة على اللقب والدوري الأوروبي الذي سيواجه فيه ميلان في ثمن النهائي.

مواجهة ستكون بمعنويات عالية للفريقين بعد فوز تشيلسي في دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر، قبل موقعة الإياب في السابع عشر من مارس المقبل، فيما كان تأهل اليونايتد في اليوروباليغ أمام ريال سوسيداد برباعية الذهاب في تورينو.

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