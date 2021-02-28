صوله يقود الصفاقسي للفوز على النجم الساحلي في قمة المباريات

منح اللاعب الدولي الليبي محمد صوله فريقه الصفاقسي التونسي نقاط المباراة المؤجلة التي خاضها الفريق أمام فريق النجم الرياضي الساحلي في منافسات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، صوله نجح في تسجيل الهدف الوحيد في مرمى أيمن المثلوثي في الدقيقة الـ 13 من عمر الشوط الأول، وبهذا الفوز يصل الصفاقسي إلى النقطة الـ 27 في المركز الثاني على سلم الترتيب .

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