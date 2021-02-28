صراع مرتقب يجمع روما وميلان في الأولمبيكو

تقرير “218”

يتواجه قطبا إيطاليا روما وميلان في مسابقة الدوري الأوروبي، على ملعب الأولمبيكو في قمة الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وسيكون رفقاء زلاتان إبراهيموفيتش مطالبين بتعويض الخسارتين الأخيرتين في الدوري أمام “سبيزيا” وإنتر؛ للحاق بالصدارة مجددا بعد الابتعاد عنها بفارق أربع نقاط.

ويسعى ميلان الذي بلغ ثمن نهائي اليوروباليغ وسيواجه مانشستر يونايتد، لعبور روما في ملعبه والخروج بأقل الأضرار لمواصلة موسم يعد إيجابيا للفريق اللمباردي بعد غياب طويل عن المنافسة على المراكز الأولى.

أما روما فسيكون الأفضل حالاً على ملعبه، حيث يعد الفريق الإيطالي الوحيد الذي حقق الانتصار ذهاباً وإيابا في المسابقات الأوروبية بفوزه على سبورتينغ براغا، كما أن الجيالوروسي بقيادة البرتغالي باولو فونسيكا لا يزال في المنافسة على مراكز الصدارة، والفوز على الروسونيري سيضعه منافسا رئيسيا على لقب الدوري إلى حين.

مواجهة الذهاب في السان سيرو انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها، وشهدت المواجهة منافسة كبيرة على أرضية الملعب بين اللاعبين واستهجاناً واعتراضاً كبيرين على القرارات التحكيمية.

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