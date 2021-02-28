قدامى خالد بن وليد يجتمعون لدعم إدارة النادي

استضافت قاعة مراقبة التعليم في باطن الجبل اجتماعاً لقدامى الرياضيين في نادي خالد بن وليد ببدر؛ وذلك لدعم إدارة النادي والجمعية العمومية.

وناقش الاجتماع الفراغات الإدارية كذلك المشاكل والعراقيل التي تواجه مجلس الإدارة؛ لتطوير القطاع الرياضي والإداري في النادي.

وضم الاجتماع أيضا بالإضافة للاعبين القدامى مجموعة من مؤسسي النادي، ومن كان لهم دور كبير في السابق في تحقيق النجاحات التي وصل لها النادي.

ويشهد نادي خالد بن وليد نشاطا كبيرا على صعيد قطاع كرة القدم من خلال اهتمام إدارة النادي بتطويره.

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