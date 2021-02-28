اخبار الرياضة

قدامى خالد بن وليد يجتمعون لدعم إدارة النادي

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استضافت قاعة مراقبة التعليم في باطن الجبل اجتماعاً لقدامى الرياضيين في نادي خالد بن وليد ببدر؛ وذلك لدعم إدارة النادي والجمعية العمومية.

وناقش الاجتماع الفراغات الإدارية كذلك المشاكل والعراقيل التي تواجه مجلس الإدارة؛ لتطوير القطاع الرياضي والإداري في النادي.

وضم الاجتماع أيضا بالإضافة للاعبين القدامى مجموعة من مؤسسي النادي، ومن كان لهم دور كبير في السابق في تحقيق النجاحات التي وصل لها النادي.

ويشهد نادي خالد بن وليد نشاطا كبيرا على صعيد قطاع كرة القدم من خلال اهتمام إدارة النادي بتطويره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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