سلة النصر تتجاوز حائط الـ 100 نقطة أمام التحدي

بنغازي 01 مارس 2021 (وال)- تأهل فريق النصر للدور الثاني من كأس ليبيا لكرة السلة، عقب تفوقه على التحدي بفارق ( 75 ) نقطة، بواقع ( 108 ) مقابل ( 33 ) نقطة، ضمن تصفيات مسابقة الكأس لفرق المجموعة الثانية.

في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد بمجمع سليمان الضراط في بنغازي، توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد الحميد الحمري حكمًا أولا، وخالد أحنيش حكمًا ثانيًا، بالإضافة إلى محمد بن صريتي حكمًا ثالثًا.

سيطر وهيمن فيها النصر على مجريات اللقاء، ونجح في الظفر بنتيجة الأرباع الأربعة لصالحه، وكانت نتائجها كالتالي:

الربع الأول : انتهى لصالح النصر بفارق ( 13 ) نقطة، بواقع ( 26 ) مقابل ( 13 ) نقطة.

الربع الثاني : انتهى لصالح النصر بفارق ( 27 ) نقطة، بواقع ( 31 ) مقابل ( 4 ) نقاط.

لتكون النتيجة النهائية للشوط الأول نصراوية خالصة بنتيجة ( 57) مقابل (4) نقاط.

الربع الثالث : انتهى لصالح النصر بفارق ( 22 )نقطة، بواقع ( 28 ) مقابل ( 6 ) نقاط.

الربع الرابع : انتهى لصالح النصر بفارق ( 10 ) نقاط، بواقع (23 ) مقابل ( 10 ) نقاط، لتكون النتيجة النهائية للشوط الثاني لمصلحة النصر بنتيجة ( 51) مقابل (16) نقطة.

هذا وقد تميز في هذا اللقاء من فريق النصر اللاعب عبد اللطيف الفقيه، مسجلا أعلى عدد من النقاط في اللقاء برصيد ( 23 ) نقطة في زمن (20:00 ) دقيقة، وعمل ( 6 ) متابعات، وكذلك عدد ( 2 ) تمريرة حاسمة “أسست”، بالإضافة إلى ثلاثية واحدة من ثلاثة محاولات، يليه اللاعب طارق البيجو مسجلا ( 16 ) نقطة في زمن ( 16:26 ) دقيقة، وعمل ( 7 ) متابعات، وعدد ( 2 ) تمريرة حاسمة.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق النصر، سيلاقي اليوم الاثنين فريق السلفيوم، بقاعة الراحل أحمد موسى في مدينة المرج، والفائز منهما ينتظر الفائز من لقاء الأهلي بنغازي والمروج، والتي ستقام اليوم الاثنين بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

يذكر أن طاولة التحكيم في لقاء النصر والتحدي تكون من أحمد البرعصي مسجلا، وفهيم السعيطي مسجل إلكتروني، وأمال العقوري الميقاتي، وعادل الورفلي ميقاتي 24 ث، (وال – بنغازي ) س أ / ر ت

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