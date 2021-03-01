مدرب برازيلي لفريق السويحلي لكرة القدم داخل الصالات

يواصل فريق السويحلي لكرة القدم داخل الصالات تدريباته استعدادا لانطلاق منافسات بطولة الدوري الليبي في موسمه الجديد، ويستعد الفريق بإجراء التدريبات بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية حيث بدأ تجمع الفريق مطلع فبراير الماضي، وقد تمّ تجديد عقود بعض اللاعبين والتعاقد مع بعض اللاعبين الجدد وكذلك التعاقد مع المدرب البرازيلي ألكساندر بيريرا داسيلفا، وفي إطار الاستعدادات سيخوض الفريق مباراة ودية استعدادية ستجمعه بفريق اتحاد غريان يوم غد الثلاثاء.
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قناة ليبيا الاحرار
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