مواجهات منتظرة وقوية في الأسبوع الخامس للمجموعة الثانية

في المجموعة الثانية من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم تقام الثلاثاء مباراة واحدة في الأسبوع الخامس حيث يستقبل فيها فريق الخمس ضيفه فريق الشط بملعب الخمس، فيما يستضيف الأولمبي ضيفه فريق السويحلي بملعب الزاوية مساء الأربعاء، أما الخميس فسيواجه الاتحاد فريق المحلة بملعب طرابلس على أن تختتم الجولة يوم السبت بمواجهتي الاتحاد المصراتي مع الوحدة والأهلي طرابلس مع المدينة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا الاحرار
قد يعجبــــك أيضـــاً
مدرب برازيلي لفريق السويحلي لكرة القدم داخل الصالات
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
الأخضر يستضيف التحدي والنصر يصطدم بالهلال في قمة مباريات الجولة
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
بعد تألقه مع الفريق.. الاتحاد يجدد عقد لاعبه جعفر جبودة
تم النشر منذُ 4 ساعات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
المحترف الليبي محمد صولة يواصل التألق في الدوري التونسي
تم النشر منذُ 5 ساعات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك