مواجهات منتظرة وقوية في الأسبوع الخامس للمجموعة الثانية

في المجموعة الثانية من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم تقام الثلاثاء مباراة واحدة في الأسبوع الخامس حيث يستقبل فيها فريق الخمس ضيفه فريق الشط بملعب الخمس، فيما يستضيف الأولمبي ضيفه فريق السويحلي بملعب الزاوية مساء الأربعاء، أما الخميس فسيواجه الاتحاد فريق المحلة بملعب طرابلس على أن تختتم الجولة يوم السبت بمواجهتي الاتحاد المصراتي مع الوحدة والأهلي طرابلس مع المدينة.

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