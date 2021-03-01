اخبار الرياضة

القاعة الكبرى في طرابلس تستضيف نهائيات سداسي الكرة الطائرة

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

تستضيف بداية من الثلاثاء القاعة الكبرى في العاصمة طرابلس منافسات نهائيات الدور السداسي لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة بمشاركة فرق الأهلي طرابلس والسويحلي والاتحاد المصراتي والأهلي بنغازي والهلال وأساريا، النهائيات ستستمر إلى غاية السادس من شهر مارس الجاري حيث سيتحدد من خلالها بطل الدوري الليبي للكرة الطائرة بعام ألفين وواحد وعشرين، وكان الاتحاد الليبي للكرة الطائرة قد شكل عدة لجان للعمل والإشراف على هذه النهائيات لتخرج بالصورة المطلوبة دون أي مشاكل على الصعيد التنظيمي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك