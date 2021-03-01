القاعة الكبرى في طرابلس تستضيف نهائيات سداسي الكرة الطائرة

تستضيف بداية من الثلاثاء القاعة الكبرى في العاصمة طرابلس منافسات نهائيات الدور السداسي لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة بمشاركة فرق الأهلي طرابلس والسويحلي والاتحاد المصراتي والأهلي بنغازي والهلال وأساريا، النهائيات ستستمر إلى غاية السادس من شهر مارس الجاري حيث سيتحدد من خلالها بطل الدوري الليبي للكرة الطائرة بعام ألفين وواحد وعشرين، وكان الاتحاد الليبي للكرة الطائرة قد شكل عدة لجان للعمل والإشراف على هذه النهائيات لتخرج بالصورة المطلوبة دون أي مشاكل على الصعيد التنظيمي.
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قناة ليبيا الاحرار
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
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