الرياضي محمد أبورويص يواصل تحضيراته لنهائيات الكاراتيه

يواصل الرياضي محمد أبودبوس تحضيراته من أجل خوض التصفيات المؤهلة إلى النهائيات على مستوى ليبيا في رياضة الكاراتيه، أبودبوس الذي يلعب في وزن تحت سبعة وستين كيلو غراما يستعد للعودة إلى قائمة المنتخب من خلال هذه التحضيرات حيث سبق له اللعب في منتخب الشباب في السنوات الماضية، ويشرف على تدريبات الرياضي أبورويص صحبة بقية الرياضيين المدرب الوطني حسين الأميل.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا الاحرار
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