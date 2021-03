الشرطة تقتحم نادي برشلونة بعد الاتهام بتنظيم حملات تشويه

تقارير إخبارية، أفادت اليوم الإثنين، أن الشرطة الإسبانية اقتحمت مقر نادي برشلونة بغرض البحث عن أدلة تتعلق بمحاولة تشوية سمعة بعض لاعبي الفريق عن طريق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي.وفقا لفرانس برس.

وقالت صحيفة موندو ديبوريتفو أن شرطة إقليم كتالونيا قد اقتحمت مكاتب نادي برشلونة في ملعب الكامب نو، وذلك للبحث عن أدلة بشأن تلك القضية،فيما قالت صحيفة “أس” أنه جرى اعتقال رئيس النادي السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس “نحن بصدد تنفيذ عملية في الوقت الحالي مع عناصر دائرة الجرائم الاقتصادية”، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل، فيما أشارت مصادر الشرطة للوكالة إلى أن “الأمر يتعلق بعمليات تفتيش”.

وكانت إدارة النادي السابقة برئاسة بارتوميو قد واجهت سابقا مزاعم بتورطها بالتعاقد مع إحدى الشركات النرويجية، بغية تشويه صورة بعض سمعة بعض الشخصيات المناوئة لها، ومن بينهم نجوم كبار في النادي مثل قائد الفريق، ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، وجوردي ألبا.

