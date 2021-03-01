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اتحاد كرة اليد ينشر القائمتان المترشحتان لانتخابات مجلس الإدارة

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

يستعد الاتحاد الليبي لكرة اليد لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخابات مجلس الإدارة التي ستعقد في مدينة غريان يوم الإربعاء الموافق للثالث من شهر مارس الجاري، ونشر اتحاد كرة اليد القائمتان المترشحتان لخوض منافسات الانتخابات حيث يترأس القائمة الأولى إبراهيم صالح سليمان بينما يترأس القائمة الثانية الرئيس الحالي للاتحاد الصديق الفوناس.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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