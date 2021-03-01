اتحاد كرة اليد ينشر القائمتان المترشحتان لانتخابات مجلس الإدارة

يستعد الاتحاد الليبي لكرة اليد لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخابات مجلس الإدارة التي ستعقد في مدينة غريان يوم الإربعاء الموافق للثالث من شهر مارس الجاري، ونشر اتحاد كرة اليد القائمتان المترشحتان لخوض منافسات الانتخابات حيث يترأس القائمة الأولى إبراهيم صالح سليمان بينما يترأس القائمة الثانية الرئيس الحالي للاتحاد الصديق الفوناس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار