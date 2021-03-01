مواصلاً ملاحقة “إنتر”.. “ميلان” يحسم موقعة الأولمبيكو أمام “روما”

تقرير 218

ملعب “الأولمبيكو”؛ استضاف قمة الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي، واستقبل فيها “روما” ضيفه “ميلان”، في صراع المراكز الأولى.

البداية كانت جدية من أبناء المدرب ستيفانو بيولي عبر المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي سدد أمام تألق من الحارس لوبيز.

الحارس الإسباني كاد أن يخطئ أمام السلطان إبراهيموفيتش الذي افتك منه كرة وأضاعها أمام المرمى، محاولات الروسونيري تواصلت، وتسديدة أنتي ريبيتش الأرضية أبعدت من حارس ذئاب العاصمة .

ميلان؛ كان الأفضل في الشوط الأول ورأسية المدافع كاير اصطدمت بالعارضة بعد كرة ركنية، فرص الفريق اللمباردي كانت الأكثر خطورة وتهديدات “ريبيتش” تواصلت في ظل تألق الحارس لوبيز .

الجيالوروسي؛ حاولوا مباغتة دفاع “ميلان”؛ لكن ساندرو تونالي كان سدًا متقدمًا أمام الحارس جيانلويجي دوناروما.

“ميلان”؛ حصل على ركلة جزاء بعد عرقلة “كالابريا” وعودة الحكم إلى تقنية الفيديو، والإيفواري فرانك كيسي؛ افتتح التسجيل للروسونيري في الأولمبيكو.

الشوط الثاني؛ دخل فيه ميلان بنية إضافة الهدف الثاني منذ البداية، عبر الظهير ثيو هيرنانديز، وفي الوقت الذي كان فيه الضيوف الأقرب لتعزيز النتيجة أدرك الذئاب النتيجة عبر جوردان فيرتو من تسديدة قوية سكنت شباك دوناروما ، وفي الدقيقة الـ 58؛ عزز أنتي ريبيتش ثنائية ميلان بتسديدة بيسراه قادت رفقاء زلاتان لمواصلة ملاحقة “إنتر” المتصدر ليحقق فوزه الأول بعد خسارتين متتاليتين في الدوري، رافعًا رصيده إلى 56 نقطة.

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