بفوز عريض على جنوى.. إنتر يُثبّت أقدامه في صدارة الكالتشيو

حقّق إنتر فوزًا عريضًا على ضيفه جنوى بثلاثية دون مقابل، والتي احتضنها ملعب جوزيبي مياتزا ضمن الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

ولم يمهل روميلو لوكاكو الضيوف سوى 38 ثانية؛ ليسجل أول أهداف المباراة بتسديدة بقدمه اليمنى.

وفي الشوط الثاني، أضاف الجناح ماثيو داراميان الهدف الثاني بعد تمريرة من لوكاكو، وأكمل التشيلي البديل أليكسيس سانشيز الهدف الثالث في الدقيقة الـ 79 من كرة رأسية .

ليواصل النيراتزوري صدارة الدوري، بـ 56 نقطة، محققًا انتصاره الخامس على التوالي فيما توقف جنوى عند 26 نقطة في المركز الـ 13.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية