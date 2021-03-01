سلة الأهلي تتفوق على الهلال وتتأهب لملاقاة المروج ضمن منافسات كأس ليبيا

بنغازي 01 مارس 2021 ( وال ) – أقصى فريق الأهلي جاره الهلال من الأدوار الإقصائية من كأس ليبيا لكرة السلة بفارق ( 12 ) نقطة، بواقع ( 86 ) مقابل ( 74 ) نقطة، ضمن تصفيات الكأس لفرق المجموعة الثانية، في المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضراط في بنغازي.

المباراة التي جرت مساء الأحد؛ قادها ثلاثي تحكيمي متكون من محمد البريكي حكمًا أولا، وعبد العزيز الماقوري حكمًا ثانيًا، وإبراهيم البرعصي حكمًا ثالثًا، تقاسم فيها الفريقين الأرباع على مستوى النتيجة، ولكن النتائج على النحو التالي:

الربع الأول: انتهى لمصلحة الهلال بفارق نقطة وحيدة، بواقع ( 23 ) مقابل ( 22 ) نقطة.

الربع الثاني: انتهى لصالح الأهلي بنغازي بفارق ( 5 ) نقاط، بواقع ( 22 ) مقابل ( 17 ) نقطة.

لتكون نتيجة الشوط الأول لصالح فريق الأهلي بنغازي بنتيجة ( 44 مقابل 40 ) نقطة.

الربع الثالث: انتهى لصالح فريق الهلال بفارق ( 3 ) نقاط، بواقع ( 18 ) مقابل ( 15 ) نقطة.

الربع الرابع: انتهى لمصلحة الأهلي بنغازي بفارق ( 11 )، بواقع ( 27 ) مقابل ( 16 ) نقطة.

لتكون محصلة الشوط الثاني لصالح فريق الأهلي بنغازي بنتيجة ( 24 ) مقابل (34 ) نقطة، فيما كانت النتيجة النهائية للقاء ( 86) مقابل (74 ) نقطة.

بهذا الفوز يتأهب فريق الأهلي الإثنين في مجمع سليمان الضراط لملاقاة فريق المروج، والفائز منهما سيلاعب الفائز من لقاء النصر والسلفيوم الذي سيقام في ذات اليوم بمدينة المرج.

هذا وقد تميز وبرز في هذا اللقاء لاعب الأهلي بنغازي إدريس زيو بتسجيله أعلى عدد نقاط، واصلا إلى ( 21 ) في زمن (34:59 )، وعمل ( 6 ) متابعات و ( 5 )تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى ثلاثية وحيدة من ( 3 ) محاولات.

فيما تميز من جانب فريق الهلال لاعبه المعتصم بالله عبد السلام بتسجيله أكبر عدد من النقاط بفريق الهلال، والذي وصل إلى ( 19 ) نقطة، وعمل ( 3 ) متابعات، وتمريرة حاسمة وحيدة، بالإضافة إلى لاعبه تميز لاعبه محمد الأوجلي مسجلا ( 18 ) نقطة، وعمل ( 5 ) متابعات.

يذكر أن هذه المقابلة قد جلس على طاولة تحكيمها كل من أحمد إبراهيم بلقاسم مسجلا، وأحمد البرعصي مسجل إلكتروني، ونجلاء العقوري ميقاتي، وعادل الورفلي ميقاتي24 ث .(وال – بنغازي ) س أ / ر ت

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