المدينة يحقق فوزه الأول ورفيق يصل للنقطة السابعة

تفوق المدينة على ضيفه الاتحاد المصراتي بهدفين دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجوللة الثالثة لفرق المجموعة الأولى من الدوري الممتاز .

هدفي المدينة سجلهما المعتصم اسكندر والمعتصم أبوشناف مهديين فريقهم أول فوز هذا الموسم بعد تعادليين وهزيمة ، من الجهة الأخرى فشل الاتحاد المصراتي في استعادة توازنه بعد خسارة الجولة الماضية أمام فريق الاتحاد .

ووصل رفيق للنقطة السابعة بعد فوزه على أبو سليم بهدف دون رد على أرضية ملعب صبراته ليصل رفيق للنقطة السابعة من خمس مباريات ويصعد للمركز الثاني بصورة مؤقتة فيما تجمد رصيد أبوسليم عند خمس نقاط .

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