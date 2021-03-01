الأهلي بنغازي يتجاوز الصداقة والتعاون يعود بالفوز من ملعب الأبيار

حقق الأهلي بنغازي الفوز الصداقة بهدفين نظيفين ضمن الجولة الخامسة لفرق المجموعة الاولى من الدوري الممتاز .

فبعد شوط أول سلبي النتيجة خطف الأهلي بنغازي نقاط الفوز بفضل هدفي طه الشريف ومحمد العكشي في الدقيقتين الثانية والستين والحادية والتسعين على التوالي .

كما حقق التعاون الفوز على حساب الأنوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحقق التعاون أول فوز بعد تعادلين وهزيمتين في الجولات الأربع الماضية فيما تلقى الأنوار هزيميته الثالثة من أربع مباريات لم يجمع منها أكثر من نقطة ولديه مباراة مؤجلة ضد الاهلي بنغازي .

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