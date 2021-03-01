ريال مدريد يسعى لمواصلة انتصاراته في الليغا أمام سوسيداد

يسعى ريال مدريد لمواصلة الاستفاقة المتواصلة في الليغا، عندما يستضيف على ملعبه ريال سوسيداد في ختام الجولة 25 من الدوري الإسباني .

ويدخل الميرينغي المواجهة بهدف الصعود للوصافة مجددا بعدما احتلها برشلونة بفوزه على إشبيلية، إذ يسعى المدرب زين الدين زيدان لمواصلة النتائج الإيجابية في الآونة الأخيرة، لكنه سيواصل افتقاد البرازيلي مارسيلو والفرنسي كريم بنزيما الغائبين عن قائمة الريال رغم عودتهما للتدريبات الجماعية .

ولا يرغب زيدان في المخاطرة بإشراك عدة لاعبين في التشكيلة الأساسية بعد مواجهة أتلانتا في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا، من جهة أخرى يسعى ريال سوسيداد لحصد النقاط الثلاث والاقتراب من فرق المقدمة حيث يحتل المركز الخامس بـ42 نقطة.

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