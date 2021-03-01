الأهلي بنغازي يتفوق على الصداقة بهدفي العكشي والشريف

بنغازي 01 مارس 2021 (وال)- تمكن فريق الأهلي بنغازي من تجاوز ضيفه الصداقة بهدفين نظيفين، ضمن حساب ذهاب الجولة الخامسة لفرق المجموعة الأولى من منافسات الدوري الليبي لكرة القدم.

في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب شهداء بنينا، بقيادة الحكم عبد الله الفضيل، لم يشهد شوطها الأول هجمات فرص خطرة، ناهيك على الحذر الشديد الذي صاحب الفريقين طوال النصف الأول، الذي شهد فرصة وحيدة، والتي صوب من خلالها اللاعب إبراهيم بودبوس كرة من خارج منطقة المناورات علت الخشبات الثلاثة للحارس إبراهيم مفتاح، وذلك عند الدقيقة 16 من شوط الأول.

في الشوط الثاني، تحسن الأداء قليلا نوعا ما، خاصة من جانب الأهلي الباحث عن هدفه الأول، ومع مطلع الدقيقة ( 62 ) تمكن الأهلي من تسجيل أول الأهداف، عن طريق طه الشريف الذي نفذ كرة حرة مباشرة استقرت في الزاوية العليا للحارس إبراهيم مفتاح.

في المقابل، حاول الصداقة التعديل معتمدًا على مهاجمه الوحيد محمد بلاش الذي ظل معزولا بين مدافعي الأهلي، وعند الدقيقة 76 كاد إبراهيم بودبوس مضاعفة النتيجة بهدف ثان، لكن تصويبته مرت بمحاذات القائم الأيمن.

وشهدت الدقيقة ( 92 ) كرة عكسية للأهلي أخطأ مدافع الصداقة في أبعادها، لتصل إلى إبراهيم بودبوس، ممررًا الكرة إلى محمد العكشي الذي بدوره وقع على الهدف الثاني في اللقاء، مُنهيًا بذلك المباراة على واقع هدفين نظيفين.

استبدالات

مدرب الأهلي عمر جعودة أجرى ثلاثة تغييرات، حيث دخل الشامخ العبيدي بدلا من سفيان بن عمران، ودخول عبد الله الشعافي بدلا من جبريل مرسال، فيما خرج طه الشريف دخل بدلا منه علي مرعي .

بدوره، أجرى مدرب الصداقة المهدي بوشاح، تغييرات حيث زج باللاعب أنيس سالم مكان محمد بوسيف، ودخول المحترف المالي علي جدو مكان ناصر العروسي، وعلي البرداح بدلا من عاشور شقلوف.

إنذارات

أشهر حكم اللقاء عبد الله الفضيل الكرت الأصفر في ست مناسبات، تحصل الأهلي فيها على أربعة كروت؛ وزعت على محمد مانديلا، طه الشريف، علي يوسف، عبد الله الشعافي، فيما نال الصداقة عدد بطاقتي صفراء لكل من إبراهيم مفتاح، والمدرب المهدي بوشاح. (وال- بنغازي)س أ / ر ت

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