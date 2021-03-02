قبل نهائي كأس ليبيا … سلة المروج تضرب موعداً لملاقاة النصر

بنغازي 2 مارس 2021 (وال) ضرب فريق المروج الأول لكرة السلة موعداً لملاقاة فريق النصر ، وذلك من أجل حسم بطاقة العبور إلى نهائي كأس ليبيا لكرة السلة، إثر تغلبه على الأهلي بفارق ( 3 ) نقاط، وبواقع ( 60 ) مقابل ( 57 ) نقطة، وذلك لحساب تصفيات كأس ليبيا للعبة لفرق المجموعة الثانية.

المباراة التي جرت – أمس الإثنين – في مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي، أدارها ثلاثي تحكيمي متكون من ( عبد الحميد الحمري ) حكماً أولاً، و (عبد العزيز الماقوري ) حكماً ثانياً، و ( موسى الأوجلي ) حكماً ثالثاً، لم تخل من الإثارة والتشويق، حيث أن الفريقين تقاسما شوطي المباراة من ناحية الانتصار والظفر بنتيجة اللقاء، ولكن نتائج الأرباع على النحو التالي : الربع الأول : انتهى لصالح فريق المروج بنتيجة ( 16 ) مقابل ( 11 ) نقطة.

الربع الثاني : انتهى مرجاوياً أيضاً بنتيجة ( 15 ) مقابل ( 10 ) نقاط.

لتكون محصلة الشوط الأول لصالح المروج بنتيجة ( 31 ) مقابل ( 21 ) نقطة.

الربع الثالث : انتهى لمصلحة الأهلي بنتيجة ( 20 ) مقابل ( 17 ) نقطة.

الربع الرابع : انتهى أهلاوياً أيضاً بنتيجة ( 16 ) مقابل ( 12 ) نقطة.

لتكون النتيجة النهائية للشوط الثاني لمصلحة الأهلي بنتيجة ( 36 )مقابل ( 29 ) نقطة.

هذا وقد تميز في هذا اللقاء من جانب فريق المروج اللاعب ( وجدي مصطفى ) والذي سجل أعلى عدد من النقاط برصيد ( 20 ) نقطة ، في زمن (31:58 ) وعمل ( 6 ) متابعات وعدد ( 2 ) تمريرات حاسمة وعدد ثلاثيتان من ( 9 ) محاولات، ويحل ثانياً اللاعب ( غيث عبد الرحمن )والذي بدوره سجل ( 18 ) نقطة في زمن (34:48 )، وعمل ( 16 ) متابعة.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق المروج سيلاقي فريق النصر – اليوم الثلاثاء – بمجمع سليمان الضراط، والفائز منهما سيتأهل إلى المباراة النهائية من كأس ليبيا لكرة السلة، والتي ستقام في الـ (11) من شهر أبريل المقبل في العاصمة طرابلس. ( بنغازي ـ وال) س إ

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