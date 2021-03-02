اللافي ضمن التشكيلة المثالية لأبطال أفريقيا

حل اللاعب الدولي الليبي مؤيد اللافي المحترف في صفوف الوداد المغربي ضمن التشكيلة المثالية للاتحاد الافريقي لكرة القدم في الجولة الثانية من دوري الأبطال

مؤيد ساهم في فوز فريقه الوداد المغربي على حساب مضيفه بيترو أتليتكو الأنغولي بهدف دون رد حيث صنع اللافي هدف اللقاء الوحيد لزميله ايوب الكعبي ليخطف الفريق ثلاث نقاط ثمينة ،، وقد ضمت قائمة الافضل الى جنب اللافي كل من زميله ايوب الكعبي وظهير ايمن الزمالك حمزة المثلوثي و مدافع مولودية العاصمة معاذ حداد اضافة الى لاعبين اخرين من سيمبا وفيتا كلوب وصن داونز ،، اللافت في هذه التشكيلة لن تضم اي لاعب من الأهلي المصري اوالترجي لأول مرة

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