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اللافي ضمن التشكيلة المثالية لأبطال أفريقيا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حل اللاعب الدولي الليبي مؤيد اللافي المحترف في صفوف الوداد المغربي ضمن التشكيلة المثالية للاتحاد الافريقي لكرة القدم في الجولة الثانية من دوري الأبطال

مؤيد ساهم في فوز فريقه الوداد المغربي على حساب مضيفه بيترو أتليتكو الأنغولي بهدف دون رد حيث صنع اللافي هدف اللقاء الوحيد لزميله ايوب الكعبي ليخطف الفريق ثلاث نقاط ثمينة ،، وقد ضمت قائمة الافضل الى جنب اللافي كل من زميله ايوب الكعبي وظهير ايمن الزمالك حمزة المثلوثي و مدافع مولودية العاصمة معاذ حداد اضافة الى لاعبين اخرين من سيمبا وفيتا كلوب وصن داونز ،، اللافت في هذه التشكيلة لن تضم اي لاعب من الأهلي المصري اوالترجي لأول مرة

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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