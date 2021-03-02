المنتخب الوطني يقصّ مشاركته ببطولة العالم للرماية في مصر

يخوض المنتخب الوطني للرماية غمار بطولة العالم للرماية بالخرطوش، والتي يحتضنها ميدان الرماية بنادي الصيد في جمهورية مصر، والتي ستتواصل لمدة يومين، وسط مشاركة واسعة من عدة دول.

وشارك الرامي أحمد معيوف، في اليوم الأول للبطولة، ضمن منافسات الرماية تراب، ويطمح المنتخب الوطني؛ لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة غلة قلادة عالمية، وسط مشاركة 32 دولة و94 راميًا.

ويخوض 400 رامٍ بطولة العالم للرماية بالخرطوش من عدة دول منها ليبيا، ومصر مستضيفة الحدث و”الإمارات والسودان والسعودية والمغرب ولبنان والكويت وقطر والأرجنتين وإسبانيا والهند وكرواتيا”، وعدة دول بارزة في رياضة الرماية .

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