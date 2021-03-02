على حساب الاتحاد المصراتي.. “المدينة” يُحقّق فوزه الأول في الممتاز

حقّق فريق المدينة فوزه الأول في الدوري الممتاز، على حساب الاتحاد المصراتي؛ بنتيجة هدفيْن دون ردّ، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

على أرضية ملعب طرابلس الدولي؛ كان “المدينة” يبحث عن أول ثلاث نقاط له في الدوري الممتاز، عقب تحقيقه تعادليْن وخسارة ، حيث كثّف أبناء المدرب عمر المريمي من هجماتهم إلى أن افتتح المعتصم اسكندر، النتيجة مُعلنًا التقدم في الحواتة.

وأكد هذا التقدم المعتصم بوشناف بهدف ثانٍ، لينتهي اللقاء بفوز “المدينة”، الذي رفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس، بينما تجمّد رصيد الاتحاد المصراتي عند أربع نقاط.

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