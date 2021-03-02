“إيفرتون” يحقق فوزاً مهماً على ضيفه “ساوثهامبتون”

حقّق “إيفرتون” فوزًا مهمًا على ضيفه “ساوثهامبتون” بهدف دون ردّ، مساء الأمس، ضمن الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف المباراة الوحيد؛ المهاجم البرازيلي ريشارليسون، في الدقيقة التاسعة.

فوزٌ؛ أحيا به “إيفرتون” حظوظه في المنافسة على أحد المقاعد الأوروبية، بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف عن “ليفربول” صاحب المركز السادس، وبفارق نقطة عن “تشيلسي” صاحب المركز الخامس، ونقطتين عن “وست هام” صاحب المركز الرابع، بينما توقف رصيد “ساوثهامبتون” عند 30 نقطة في المركز الـ 14.

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