شباب “المحلة” يحافظون على سجلهم خالياً من الخسارة بتجاوز “رفيق”

حقّق المحلّة فوزه الأوَّل بدوري الشباب لأندية الممتاز والذي يقام تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس، حيث تفوّقَ شبابُ المحلَّة على ضيوفهم فريق شباب “رفيق” بهدفيْن مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بملعب النادي في منطقة الهضبة.

وحسم “المحلّةُ” النتيجة لمصلحته مبكّرًا، بعدما تقدّم في الشوط الأول بهدفيْن سريعيْن سجَّلهما لاعباه “ياسين علي” و”أوس الدعيكي”.

وبهذا الانتصار؛ يُحافظ شباب “المحلّة” على سجلّهم خاليًا من الخسارة بعد تعادلهم في الجولة الافتتاحيّة أمام “الوحدة” بهدفٍ لمثله، وبالنتيجَة نفسها؛ انتهت مباراتُهم بالتعادُل أمام جارهِم فريق شباب “أبوسليم”.

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