“فينسوس” يقود ريال مدريد لتعادل ثمين مع “ريال سوسيداد”

قاد فينسوس جونيور، “ريال مدريد” إلى تعادل ثمين على أرضه أمام “ريال سوسيداد”؛ بعدما أحرز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

لحساب الجولة الـ 25 من “الليغا”؛ حلّ “ريال سوسيداد” ضيفًا على ريال مدريد في ملعب “الفريدو دي ستيفانو”، حيث افتتح “بورتو” النتيجة لصالح الضيوف في الدقيقة الـ 55، ولكن فينيسيوس جونيور عدّل النتيجة لـ”ريال مدريد” في الدقيقة الـ 89.

تعادلٌ؛ رفع به “ريال سوسيداد” رصيده إلى النقطة الـ 42، في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما رفع “ريال مدريد” رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث.

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