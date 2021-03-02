في مواجهة الثأر.. “تورينو” يحلّ ضيفًا على “لاتسيو” في الأولمبيكو

يستقبل “لاتسيو”، مساء اليوم، ضيفه “تورينو”، على ملعب الأولمبيكو، في العاصمة الايطالية روما، ضمن الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي.

“نسور العاصمة”؛ يسعون للإطاحة، مجددًا، بـ”تورينو”، كما فعلوا في لقاء الذهاب، الذي انتهى بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة.

فوز اليوم؛ سيُقرّب “لاتسيو” أكثر من فرق المقدمة، وسيجعل فرصته أكبر في المنافسة على كرسي مؤهّل لدوري الأبطال الموسم المقبل، خاصةً أن الفريق مُني بخسارة ثقيلة أمام “البايرن”، في ذهاب ثمن نهائي الأبطال، ويسعى للتعويض في الدوري.

من جهته، سيحاول “تورينو” العودة بأفضل نتيجةٍ ممكنةٍ من العاصمة روما.

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