المحكمة تقرر عودة الطشاني لانتخابات اتحاد الكرة

قررت محكمة باب بن غشير الجزئية إلغاء قرار لجنة الطعون وقبول ترشح أنور الطشاني لمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم لانتخابات الجمعية العمومية المقرر انعقادها بمدينة طبرق في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

قرار المحكمة جاء بعد الطعن الذي تقدم به أنور الطشاني بعد أن استبعد من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد الليبي لكرة القدم من خوض انتخابات رئاسة اتحاد الكرة لوجود عوائق إدارية تمنع ترشحه للمنصب.

يشار إلى أن أنور الطشاني كان قد سبق أن تولى منصب رئيس الاتحاد العام لكرة القدم من عام ألفين وثلاثة عشر حتى عام ألفين وسبعة عشر.

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