القنطري: صيانة ملعب طرابلس الدولي ستتم خلال 60 يوما

قال رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري، إن ملعب طرابلس الدولي سيدخل في عملية صيانة تشمل تغيير أرضية الملعب لعشب طبيعي ذو جودة عالية، وتغيير الإضاءة، وتقوية منظومة الري بالملعب.

وأضاف القنطري، في تصريحات صحفية الاثنين، “أن خرسانة الإنارة ستُزال من الملعب بالكامل، وستستبدل بإضاءة حديدية متحركة”، متوقعا الانتهاء من الصيانة في مدة لا تزيد عن 60 يوما؛ بعد الاتفاق على الأمور المالية مع الشركة المنفذة.

وأكد القنطري البدء في تركيب عدد 400 “كرسي بمسند “بالمدرج الأرضي والثالث؛ للتأكد من مدى إمكانية الاعتماد على هذا النوع من الكراسي لاعتمادها في باقي المدرجات .

وفي سياق متصل قال القنطري إن الشركة الإسبانية المنفذة لمشروع صيانة ملعب النهر التي وسبق وأن استملت 7 ملايين دينار، وفي انتظار تحسن الوضع الأمني لتستكمل عملها، لافتا إلى أنها ستسلم الملعب في 60 يوما من بدء الصيانة.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن، في الـ25 من فبراير الماضي، رفع الحظر عن الملاعب الليبية، مع اشتراط تحسين وضع الملاعب من غرف ملابس وأرضيات.

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