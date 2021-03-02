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الشلماني يتفقد ملعب شهداء بنينا لاستقبال مباريات بالكونفدرالية

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني رفقة المهندس محمد قريميدة المكلف من قبل الاتحاد الأفريقي ملعب شهداء بنينا الدولي.

كانت الزيارة بهدف تفقد الملعب ومتابعته والوقوف على جاهزيته، بغية الإسراع في سد النواقص والاحتياجيات، ليكون جاهزا لاستقبال مباريات الأهلي بنغازي في الكونفدرالية، كذلك لقاء المنتخب الوطني أمام تونس في تصفيات الكان.

وأعلن الشلماني قبل أسبوع رفع الحظر عن الملاعب الليبية بعد سبع سنوات من خوض الأندية والمنتخبات الليبية مبارياتها خارج البلاد، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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