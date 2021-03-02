الخمس يحقق أكبر فوز  في الدوري الممتاز

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حقق فريق الخمس فوز كبير على نظيره الشط برباعية مقابل هدفين في مباراة احتضنها ملعب الخمس اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الخامسة للدوري الليبي لكرة القدم .

وجاءت المباراة سريعة ونجح الخمس في التقدم بهدفين ليعقوب عبد الله وهدف لعبد الله بن خليل من ركلة جزاء قبل أن يقلص الشط النتيجة بهدف عز الدين مفتاح .

لكن الخمس سجل هدفا رابع لعبد الروؤف الشبلي ومن ثم سجل الشط هدفا ثانيا للصغير الكانوني .

وبهذه النتيجة زاد الخمس من غلته إلى 7 نقاط بينما لايزال الشط برصيد نقطة وحيدة في أسفل ترتيب مجموعته .