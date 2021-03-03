سلة النصر تتأهل إلى نهائي الكأس وتبرهن علو كعبها في السلة

بنغازي 03 مارس 2021 ( وال ) – برهن فريق النصر لكرة السلة علو كعبة في كرة السلة الليبية، مواصلاً التألق ، متأهلاً إلى نهائي كأس ليبيا للعبة، عقب تفوقه على ضيفه المروج بفارق ( 6 )، وبواقع ( 42 ) مقابل ( 36 ) نقطة،وذلك لحساب الدور النصف نهائي من كأس ليبيا لفرق المجموعة الثانية، في المباراة التي جرت – أمس الثلاثاء – بمجمع سليمان الضراط في بنغازي .

هذه المقابلة التي توسطها ثلاثي تحكيمي تقدمه ( محمد البريكي ) حكماً أولاً، و ( عبد الحميد الحمري ) حكماً ثانياً، بالإضافة إلى ( عبد العزيز الماقوري ) حكماً ثالثاً ،جاءت مشحونة على غير العادة، وغلب عليها الطابع الدفاعي الكبير من قبل لاعبي الفريقين، والذي جعل المباراة لا ترتق إلى المستويات الفنية المعتاد عليها من الفريقين.

فلكم نتائج الأرباع مفصلة الربع الأول من اللقاء انتهى لصالح فريق النصر بفارق ( 5 ) نقاط، وبواقع ( 12 ) مقابل ( 7 ) نقاط، حيث سجل نقاط النصر كل من ( عبد الرازق التركي ) عدد ( 9 ) نقاط، منها ثلاثيتين، و ( محمد بوزقية ) نقطتين، و( زين العابدين مكراز ) نقطة وحيدة، فيما سجل نقاط المروج كل من ( غيث عبد الرحمن ) عدد ( 4) نقاط، وثلاثية وحيدة للاعب ( ضياء الريفي ).

ونجح النصر مجدداً في الربع الثاني، ليسحم النتيجة لصالح بفارق نقطة وحيدة، وواقع ( 12 ) مقابل ( 11 ) نقطة، وتناوب على تسجيل نقاط النصر ( أحمد الأوجلي ) و ( عبد الرازق التركي ) بالإضافة إلى ( خالد الأوجلي ) لكل منهما نقطتين، ( زين العابدين مكراز ( 6 ) منها ثلاثية وحيدة، بينما سجل نقاط المروج ( وجدي مصطفى ) عدد ( 6 ) نقاط، منها ثلاثية وحيدة، ( وغيث عبد الرحمن ) نقطتان، و( معتز فوزي ) عدد ( 3 ) نقاط.

واصل النصر السيطرة على صعيد النتيجة، وظفر بنتيجة الربع الثالث لمصلحته بفارق ( 4 ) نقاط، وبواقع ، ( 11 ) مقابل ( 7 ) نقاط، هذا وسجل نقاط النصر ( إبراهيم عبدو ) بعدد ( 5 ) نقاط، منها ثلاثية وحيدة، و ( عبد اللطيف الفقيه ) عدد ( 3 ) نقاط، ونقطة وحيدة لكل من (طارق البيجو )، و( زين العابدين ) مكراز، بالإضافة إلى ( محمد بوزقية )، في المقابل تناوب على تسجيل نقاط المروج في الربع الثالث كل من ( غيث عبد الرحمن ) بعدد ( 3 ) نقاط، ونقطتين لكل من ( وجدي مصطفى ) و ( معتز فوزي ).

في الربع الأخير من المواجهة، استطاع المروج من تحقيق الانتصار بفارق ( 4 ) نقاط، وبواقع ( 11 ) مقابل ( 7 ) نقاط، سيما أن نقاط المروج سجلت بواسطة، ( غيث عبد الرحمن ) و ( معتز فوزي ) لكل منهما ( 4 ) نقاط، بينما سجل ( خالد الدرسي ) ثلاثية، فيما جاءت نقاط النصر بواسطة( زين العابدين مكراز ) بعدد ( 5 ) نقاط، وطارق البيجو نقطتين.

وتميز في هذا اللقاء لاعب النصر ( زين العابدين مكراز ) بتسجيله ( 13 ) نقطة، في زمن ( 40:00 )، وعمل ( 7 ) متابعات ، و تمريرة حاسمة وحيدة، إضافة إلى تسجيله لعدد ( 2 )ثلاثية من ( 9 ) محاولات قام بها، ويحل ثانياً اللاعب ( عبد الرازق التركي ) الذي سجل ( 11 ) نقطة، في زمن ( 18:15 )، وعمل ( 10 ) متابعات بين دفاعية وهجومية، محرزاً عدد ( 2 ) ثلاثية، من ( 4 ) محاولات. ( وال – بنغازي ) س أ

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