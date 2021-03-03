يوفنتوس يستعيد توازنه بفوزه على سبيزيا

استعاد يوفنتوس انتصاراته في الدوري الإيطالي بفوزه على ضيفه سبيزيا بثلاثة أهداف دون مقابل، على ملعب أليانز ستاديوم في الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

وانتظر البيانكونيري حتى الدقيقة 62 لافتتاح التسجيل عبر ألفارو موراتا؛ ليؤكد الحكم شرعية الهدف بعد الاستعانة بحكام الفار، وعزز فيدريكو كييزا تقدم السيدة العجوز بالهدف الثاني في الدقيقة 71، وأنهى هداف الدوري كريستيانو رونالدو الثلاثية في الدقيقة الأخيرة.

وبذلك يرفع يوفنتوس رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، مقلصاً الفارق مع إنتر المتصدر إلى سبع نقاط، فيما توقف سبيزيا عند 25 نقطة ليبقى في المرتبة 15.

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