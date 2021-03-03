لقاء المتعة ينتهي أهلاويا …………!!!!

انطلقت بقاعة طرابلس الكبرى مباريات الدور السداسي لنهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة، للموسم الرياضي 2020/2021.

المباراة الافتتاحية حسمها الاتحاد المصراتي على حساب فريق الهلال أنتهى اللقاء بنتيجة ثلاث أشواط مقابل لاشيء، حيث جاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

الشوط الأول 25/22

الشوط الثاني 26/24

الشوط الثالث 25/23

وجمعت المباراة الثانية فريقي أساريا الزاوية والأهلي بنغازي، في مباراة ساخنة حسمها فريق أساريا بثلاثة أشواط مقابل شوطين وأنتهت بواقع:

الشوط الأول 25/18 لصالح أساريا

الشوط الثاني 33/31 لصالح أساريا

الشوط الثالث 26/24 لصالح الأهلي بنغازي

الشوط الرابع 25/21 لصالح الأهلي بنغازي

الشوط الخامس 15/12 لصالح أساريا

وفي مباراة القمة والتي جمعت السويحلي والأهلي طرابلس شهدت أداءا فنيا رائعا ولم تبوح المباراة بأسرارها حتى النهاية عندما أستطاع الأهلي طرابلس من حسمها بعد أن فقد الشوطين الأول والثاني، حيث جاءت نتائج أشواط المباراة على النحو التالي:

الشوط الأول 31/29 لصالح السويحلي

الشوط الثاني 25/19 لصالح السويحلي

الشوط الثالث 25/19 لصالح الأهلي طرابلس

الشوط الرابع 25/18 لصالح الأهلي طرابلس

الشوط الخامس 12/15 لصالح الأهلي طرابلس

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