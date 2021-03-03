رابطة الكالتشيو تحدد موعد مباراة يوفي ونابولي المؤجلة

حددت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الـ17 من مبارس الجاري موعدا للمباراة المؤجلة بين يوفنتوس ونابولي والتي كانت مقررة في الرابع من أكتوبر الماضي ولم تلعب بسبب منع السلطات المحلة في مدينة النوب تحول الفريق لمدينة تورينو ولعب المباراة بسبب فيروس كورونا وهو الأمر الذي جعل الرابطة تحتسب يوفنتوس فائزا بالنقاط الثلاث وخصم نقطة من نابولي الذي قدم اسئنافا قررت بموجبه المحكمة الأولمبية إعادة المباراة وعدم خصم نقطة من الفريق .

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