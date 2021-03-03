قطار السيتي يواصل الانتصارات التاريخية في البريمرليغ

واصل مانشستر سيتي نتائجه المبهرة في البريمرليغ بفوزه الكبير على ضيفه وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب الاتحاد، في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح السيتي أهداف المباراة في الدقيقة 15 عبر مدافع وولفرهامبتون لياندير دينونيكر بالخطأ في مرماه، وعدّل الضيوف النتيجة عن طريق كونور كودي في الدقيقة 61 من كرة رأسية، وانتظر المتصدر حتى الدقيقة 80 لإضافة الهدف الثاني عن طريق جابرييل خيسوس، وعزز رياض محرز النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة الأخيرة قبل أن يعود خيسوس ويكمل الرباعية في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبذلك يحقق مانشستر سيتي انتصاره 11 على التوالي في إنجاز تاريخي متواصل، وليرفع رصيده في الصدارة إلى 65 نقطة بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد والذي يواجه كريستال بالاس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية