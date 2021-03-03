اخبار الرياضة

قطار السيتي يواصل الانتصارات التاريخية في البريمرليغ

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل مانشستر سيتي نتائجه المبهرة في البريمرليغ بفوزه الكبير على ضيفه وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب الاتحاد، في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح السيتي أهداف المباراة في الدقيقة 15 عبر مدافع وولفرهامبتون لياندير دينونيكر بالخطأ في مرماه، وعدّل الضيوف النتيجة عن طريق كونور كودي في الدقيقة 61 من كرة رأسية، وانتظر المتصدر حتى الدقيقة 80 لإضافة الهدف الثاني عن طريق جابرييل خيسوس، وعزز رياض محرز النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة الأخيرة قبل أن يعود خيسوس ويكمل الرباعية في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبذلك يحقق مانشستر سيتي انتصاره 11 على التوالي في إنجاز تاريخي متواصل، وليرفع رصيده في الصدارة إلى 65 نقطة بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد والذي يواجه كريستال بالاس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك