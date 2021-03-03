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في الممتاز.. الأخضر يتجاوز التحدي

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل الأخضر نتائجه الإيجابية بفوزه على حساب التحدي بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وعلى ملعب شيخ الشهداء في البيضاء تقدّم التحدي أولاً عن طريق عمر بوخريص، إلا أن الأخضر عدّل النتيجة من علامة الجزاء بواسطة عبدالرحمن العمامي.

وفي الحصة الثانية أضاف الأخضر الهدف الثاني ليُحقق الانتصار الذي رفع من رصيده للنقطة الخامسة عشرة، بينما تجمد رصيد التحدي عند النقطة التاسعة.

ويُقدّم الأخضر منذ بداية الدوري عروضاً قوية جعلته يتصدر الدوري بتحقيقه للانتصار في المباريات الخمسة الأولى، بينما فقد التحدي مباراته الأولى في الدوري بعد الخسارة أمام النصر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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