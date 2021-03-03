برشلونة يتطلع للتعويض أمام إشبيلية في كأس ملك إسبانيا

تقرير 218

يتطلع برشلونة لإنقاذ موسمه محلياً رغم اقترابه من صدارة الليغا، عندما يستضيف إشبيلية على ملعب الكامب نو في إياب نصف نهائي مسابقة كأس الملك .

ويسعى برشلونة لمواصلة ميسيرته في المسابقة واستغلال حالة الاستفاقة بعد الخسارة المريرة أمام سان جيرمان على أرضه، بدوري الأبطال، وفوزه قبل أيام على إشبيلية في الليغا بأداء مقنع جعل جمهور الفريق يحلم ببلوغ الفريق إلى المباراة النهائية، ومواصلة المشوار في الليغا بالضغط على أتلتيكو مدريد المتصدر لتقييم الموسم محلياً بأفضل علامة .

المدرب رونالد كومان وقبل موقعة الإياب أكد غياب مهاجمه الشاب بيدري لإصابته العضلية، كما أن المدافع الواعد رونالد آراوخو من المنتظر أن يغيب لإصابته في الكاحل خلال مواجهة الفريق الأخيرة بملعب رامون سانشيز بيثيخوان .

وفي الجانب الآخر يسعى الفريق الأندلسي بقيادة مدربه جولين لوبيتيغي للعودة ببطاقة العبور إلى النهائي، حتى في حال الخسارة بهدف دون مقابل، والاعتماد كالمعتاد سيكون على المهاجم المغربي يوسف النصيري المتألق هذا الموسم، إضافة إلى مجموعة اللاعبين وخط دفاع يعد من بين الأفضل في إسبانيا .

مواجهة محتدمة بين الكاتالوني والأندلسي، وورقة الترشح الأولى للمباراة النهائية ستحسم في الكامب نو، مباراة ستعطي زخماً كبيراً لكرة القدم الإسبانية .

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