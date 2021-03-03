ميلان يهدف لتقليص فجوة الصدارة باستضافة أودينيزي

تقرير 218

مواصلة ملاحقة الصدارة وتضييق الفجوة بينه وبين غريمه إنتر، هدف يسعى من خلاله ميلان عندما يستقبل أودينيزي على ملعب السان سيرو ضمن الجولة الخامسة والعشرين .

وعاد الروسونيري للانتصارات بفوز مهم على روما في الأولمبيكو الجولة الماضية بأداء مقنع، سيطمح لمواصلة النتائج الإيجابية والفوز على أودينيزي .

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة أكد المدرب ستيفانو بيولي بأن مهاجمه أنتي ريبيتش لايعاني من إصابة خطيرة، رغم مغادرته أمام روما بسبب مشكلة عضلية وإحتمالية تواجده في التشكيلة أمام أودينيزي تظل قائمة في انتظار التصريح الطبي الأخير قبل المباراة، لكن الفريق يعاني من غياب عدة لاعبين أبرزهم زلاتان إبراهيموفتيش الذي من المتوقع غيابه لقرابة ثلاثة أسابيع، إضافة إلى لاعب الوسط هاكان تشانهانوغلو وإسماعيل بن ناصر .

ويحتل ميلان المركز الثاني خلف إنتر بأربع نقاط، وفوزه على أرضه سيضعه مجدداً في وضعية المنافس الأول قبل مواجهة إنتر الذي سيرحل لمواجهة بارما، ميلان سيواصل أمل المنافسة قبل التفكير في مواجهة هيلاس فيرونا خارج أرضه الأسبوع المقبل .

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