الأخضر يقلب الموازين على التحدي واصلا لـ “15” نقطة

البيضاء 03 مارس 2021 (وال)- نجح فريق الأخضر في قلب الموازين والطاولة على ضيفه التحدي بنتيجة هدفين لهدف، ضمن حساب الأسبوع الخامس من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على أرضية ملعب البيضاء، توسطها الحكم خليل سنان، دخلها الفريقين وكل منهما يأمل في تحقيق التفوق، فالأخضر هدفه مواصلة الانتصار والاحتفاظ بموقعه في صدارة الترتيب، فيما التحدي المنتشي بانتصاراته الأخيرة، تضيق الخناق على الأخضر والاقتراب منه والتساوي في عدد النقاط.

عند الدقيقة ( 9 ) كاد التحدي أن يسجل أولى الأهداف، عندما مرت الكرة الحرة المباشرة التي نفذها عمر بوخريص فوق الخشبات الثلاثة للحارس رضوان توفيق، وحملت الدقيقة ( 14 ) هدف التحدي، بواسطة اللاعب عمر بوخريص، بعد أن صوب كرة حرة، لم يتمكن الحارس رضوان توفيق في إبعادها بطريقة صحيحة، ليعلن الحكم أن الكرة تجاوز خط المرمى مُعلنًا عن الهدف الأول في اللقاء.

الأخضر الطامح لمواصلة بقاءه في صدارة الترتيب، قام بأول تهديد مباشر في المباراة، عند الدقيقة ( 24 ) التي شهدت تألق الحارس أحمد عياد الذي أبعد تسديدة عبد الرحمن العمامي إلى الركنية، وعاد نفس اللاعب من جديد ليسدد كرة ذهبت بعيدًا عن مرمى التحدي عند الدقيقة “33”.

وأحتسب حكم اللقاء خليل سنان ركلة جزاء للأخضر، بعد عرقلة المحترف بارقا ناقوبا، وذلك عند الدقيقة ( 46 )، تقدم لها عبد الرحمن العمامي معدلا النتيجة عند الدقيقة ( 49 )، ومعها تنتهي دقائق الشوط الأول.

في الشوط الثاني، حاول كلا الفريقين مباغثة الأخر، فالهجمات لم تكن خطرة بنسبة كبيرة، فالتحدي تعامل مع المباراة بكل حذر منظمًا الخطوط الثلاثة، مانعًا لاعبي الأخضر في اختراقات دفاعاته، التي تغيب عنها أبرز مدافعي والمتمثلة في طاهر البرعصي وجبريل البقرماوي.

مع مطلع الدقيقة ( 52 ) كاد عمر بوخريص زيارة شباك الأخضر مجددًا، بعد أن صوب كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها رضوان توفيق، ومن ثم أكد الأبعاد وجدي سعيد متدخلا أمام أحمد مكاري المتابع لتلك التسديدة.

أستمر الأخضر في البحث عن الهدف الثاني، محاولا تجاوز جدار التحدي المتكتل دفاعيًا، وفي هفوة نجح البديل محمد جاد الله؛ تغيير لوحة الأهداف بعد استثمار العرضية المثالية التي لعبها عبد الرحمن العمامي، وذلك عند الدقيقة ( 69 )، لتنتهي المباراة بعدها على واقع هدفين لهدف.

يذكر أن الحكم خليل سنان؛ قد أشهر الكرت الأصفر في ثلاثة مناسبات، اثنان منها لاعبا التحدي محمود الخضري، وعبد الله الفرجاني، فيما نال الكرت الأصفر من جانب الأخضر اللاعب وجدي سعيد .

بهذا الفوز؛ واصل فريق الأخضر صدارته لفرق المجموعة الأولى، رافعًا رصيده إلى ( 15 ) نقطة، فيما تجمد رصيد التحدي عند (9) نقاط. ( وال – البيضاء ) س أ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال