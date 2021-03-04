ريمونتادا “إشبيلية” تحمل “برشلونة” إلى نهائي كأس الملك

بلغ “برشلونة” نهائي كأس الملك بفوزه الدراماتيكي على ضيفه إشبيلية، بثلاثية دون ردّ، على ملعب “الكامب نو”، في إياب نصف النهائي بعد خسارته مباراة الذهاب بثنائية.

وافتتح الفرنسي عثمان ديمبيلي، أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 12 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وأنقذ الحارس الألماني، أندريه تير شتيغن، “البلوغرانا”، بعد تصديه لركلة جزاء أضاعها لوكا أوكامبوس في الدقيقة الـ 72.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة؛ سجّل جيرارد بيكيه الهدف الثاني لـ”برشلونة” من كرة رأسية، بعد عرضية جوردي ألبا، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل في نتيجة المباراتين.

وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول؛ أحرز البديل مارتن برايثوايت هدف الفوز لـ”برشلونة” من رأسية متقنة؛ ليقود “برشلونة” إلى انتصار درامي والتأهل للنهائي.

ومن المنتظر أن يُواجه “برشلونة” الفائز من مواجهة “ليفانتي وأتلتيك بلباو”، في نصف النهائي الثاني، مساء اليوم.

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