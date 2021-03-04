“ميلان” يعود إلى نزيف النقاط بالدوري الإيطالي

عاد “ميلان” للنتائج المخيّبة بعدما تعادل على ملعبه “السان سيرو”، أمام ضيفه “أودينيزي”، بهدف لمثله، في الوقت القاتل، ضمن الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدّم “أودينيزي” بهدف عن طريق رأسية المدافع رودريغو بيساو، غالطت الحارس جيالنلوجي دوناروما، في الدقيقة الـ 68، وانتظر الروسونيري حتى الوقت بدل الضائع؛ لتسجيل التعادل من علامة الجزاء، عن طريق الإيفواري فرانك كيسي.

ليفقد “ميلان” نقطتيْن ثمينتيْن في سعيه للمنافسة على لقب الموسم، أمام غريمه “إنتر” المتصدّر، ويبقى ثانيًا بـ 53 نقطة، بعدما حقق انتصارًا وحيدًا في آخر أربع مباريات، فيما رفع “أودينيزي” رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ 11.

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