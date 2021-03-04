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“ميلان” يعود إلى نزيف النقاط بالدوري الإيطالي

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد “ميلان” للنتائج المخيّبة بعدما تعادل على ملعبه “السان سيرو”، أمام ضيفه “أودينيزي”، بهدف لمثله، في الوقت القاتل، ضمن الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدّم “أودينيزي” بهدف عن طريق رأسية المدافع رودريغو بيساو، غالطت الحارس جيالنلوجي دوناروما، في الدقيقة الـ 68، وانتظر الروسونيري حتى الوقت بدل الضائع؛ لتسجيل التعادل من علامة الجزاء، عن طريق الإيفواري فرانك كيسي.

ليفقد “ميلان” نقطتيْن ثمينتيْن في سعيه للمنافسة على لقب الموسم، أمام غريمه “إنتر” المتصدّر، ويبقى ثانيًا بـ 53 نقطة، بعدما حقق انتصارًا وحيدًا في آخر أربع مباريات، فيما رفع “أودينيزي” رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ 11.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هز زلزال منطقة وسط إيطاليا التي نٌكبت بزلزالين قويين منذ أيام.

    وبلغت قوة الزلزال الجديد 5 درجات على مقياس ريختر، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي.

    وكانت المنطقة قد تعرضت لزلزالين قبل ثلاثة أيام، وصفا بأنهما الأقوى خلال أكثر من 35 عاما.

    والهزة الجديدة هي الخامسة التي تتعرض لها مناطق وسط إيطاليا منذ شهر أغسطس/آب الماضي.

    وتضرر الكثير من المباني وقتل أكثر من 3000 شخص في هذه الزلازل

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