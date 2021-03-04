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بأداء متواضع.. تعادل مخيب لـ”اليونايتد” في البريمرليغ

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل “مانشستر يونايتد” إضاعة النقاط في سعيه للمنافسة على لقب البريمرليغ، بتعادله أمام مضيفه “كريستال بالاس”، دون أهداف، على ملعب “سيلهيرست بارك”، في لندن في مباراة مقدمة من الجولة الـ 29 من المسابقة.

ولم تشهد المباراة أي فرص خطيرة تُذكر للفريقيْن، وكان الأداء متواضعًا في أغلب أطوار المباراة لاسيما لـ”الشياطين الحمر”، الذين تعادلوا للمباراة الثانية على التوالي في الدوري.

وبعد هذا التعادل؛ رفع “مانشستر يونايتد” رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق 14 نقطة خلف المتصدر “مانشستر سيتي”، فيما بقي “كريستال بالاس” متأخرًا عند المركز الـ 13.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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