الأهلي بنغازي يقابل الأنوار قبل التوجه إلى نيجيريا

يستضيف فريق الأنوار يوم الخميس الأهلي بنغازي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني لفرق المجموعة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي ستلعب بملعب الأبيار وبإدارة الحكم عبد المؤمن الراعي ويساعده كل من وجدي الحجاوي ومجدي الدوفاني سيسعى فيها فريق الأنوار لتحسين ترتيبه في الجدول العام, أما فريق الأهلي بنغازي فسيبحث عن فوز جديد في الدوري الممتاز قبل التحول ظهيرة السبت إلى نيجيريا لخوض مباراته الأولى الإفريقية في دوري مجموعات كأس الكونفدرالية أمام فريق أنيمبا النيجيري يوم الأربعاء المقبل.

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